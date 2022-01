Covid-19 EN DIRECT : Le visa de Djoko pour l’Open d’Australie annulé, le joueur risque d’être interdit d’entrée pendant trois ans...

7h30 : La décision sur Djokovic se fait attendre

Le gouvernement australien, sous pression à cause de la saga Novak Djokovic, a affirmé vendredi qu’il restera ferme sur la règle consistant à interdire l’entrée aux non-vaccinés dans le pays, mais sa décision d’expulser ou non le numéro un mondial de tennis se fait attendre. Le Serbe de 34 ans continuait vendredi à s’entraîner à Melbourne dans l’espoir de conquérir un 10e titre à l’Open d’Australie, qui démarre lundi, et une 21e victoire en Grand Chelem, ce qui serait un record.

« Nole » avait été refoulé à son arrivée à Melbourne le 5 janvier et placé en centre de rétention. Mais ses avocats ont remporté une éclatante victoire le 10 janvier, en obtenant d’un juge qu’il rétablisse son visa et ordonne sa libération immédiate. Mais le ministre de l’Immigration, Alex Hawke, a menacé d’expulser tout de même le champion en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Ses services ont par la suite indiqué que la décision était retardée par une avalanche de requêtes déposées par l’équipe juridique de Djokovic.