Covid-19 EN DIRECT : Le Sénat adopte une version largement modifiée du projet de loi sur le pass vaccinal…

7h20 : Le variant Omicron entraîne la fermeture de plus de 50 % des établissements scolaires en Guyane

Avec le variant Omicron, la situation dans les écoles, collèges et lycées est particulièrement compliquée en Guyane. Dans le département, plus de 50 % des établissements scolaires sont fermés et plus de 1.000 enseignants sont indisponibles, a alerté mardi le rectorat.

« 117 établissements du premier degré sur les 187 que compte le département sont fermés. Il n’y a plus assez de personnel disponible pour assurer leur fonctionnement. Dans le second degré, 17 des 37 collèges et 7 des 16 lycées sont dans le même cas. Pour les enseignants, 1.318 sont absents sur 7.350, sans compter les employés administratifs et techniques. Il y a les positifs, les cas contacts, ceux dont un enfant est malade », a détaillé le recteur, Alain Ayong Le Kama.