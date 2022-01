Une personne malade du Covid-19, infectée avec Omicron, aurait environ 75 % de risque en moins d’être placé en soins intensifs, et plus de 90 % de risque en moins de mourir, qu’une personne infectée avec le variant Delta, selon une étude américaine menée sur plus 70.000 personnes testées positives.

Parmi les plus de 52.000 personnes infectées par Omicron suivies par cette étude, aucune n’a eu besoin d’un respirateur artificiel, contre 11 personnes parmi les près de 17.000 infectées par Delta. En outre, la durée médiane des hospitalisations était d’un jour et demi pour Omicron, contre près de cinq jours pour Delta.

Les vaccins protègent aussi contre Omicron

Par ailleurs, si ces travaux ont noté une efficacité des vaccins réduite contre les infections liées à Omicron, la protection restait malgré tout substantielle contre les formes graves de la maladie.

Malgré tout, la directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). a souligné que la très haute contagiosité d’Omicron menait mécaniquement à un grand nombre d’hospitalisations, mettant sous pression un système de soin dont le personnel a déjà été mis à rude épreuve depuis deux ans.

Le pays enregistre actuellement en moyenne 750.000 nouveaux cas par jour, et environ 1.600 décès quotidiennement. Plus de 150.000 personnes sont actuellement hospitalisées atteintes du Covid-19 aux Etats-Unis, un record.