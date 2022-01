Covid-19 EN DIRECT : « On ne laisse pas circuler » Omicron mais il « est trop contagieux » pour le stopper, selon Olivier Véran...

8h21 : Pourquoi est-on devenu indifférent au chiffre des morts du coronavirus ?

208 morts par jour. C'est beaucoup, c'est autant de familles endeuillées, mais ce chiffre ne nous fait plus rien collectivement. Alors que pendant la première vague, le nombre de morts était l'information majeure et sidérante de chaque journée passée en confinement, il n'est aujourd'hui presque plus cité, balayé par le nombre de cas. Notre journaliste Jean-Loup Delmas explique le désintérêt des Français pour cet indicateur.