Des autotests suffiront. Lundi, le chef du gouvernement, Jean Castex, a annoncé un assouplissement du protocole sanitaire face à l’épidémie de Covid-19 dans les écoles, où la vague Omicron contamine de nombreux enfants, au grand dam des enseignants et des parents. Désormais, la règle comprend trois autotests pour les enfants cas contact, sans obligation de passer un antigénique ou un PCR.

« Effectivement, on voit ces files d’attente. Je suis père de famille, je vois bien ce qui se passe », a souligné le Premier ministre au JT de France 2, en défendant des « réponses de simplification ». Du côté des pharmaciens, qui réalisent la grande majorité des tests antigéniques, ce nouveau protocole devrait apporter un peu d’air.

« Une vraie galère »

Le précédent protocole, annoncé seulement la veille de la rentrée du 3 janvier, et vivement critiqué pour sa complexité, prévoyait que chaque élève cas contact se soumette immédiatement à un test PCR ou antigénique. Ce lundi, « j’ai appelé tous les laboratoires à la ronde – pas de place – et fait le tour des pharmacies. Ça a été une vraie galère pour trouver un créneau afin de faire tester ma fille cas contact, raconte Nadia. Finalement, elle a pu faire un test antigénique en pharmacie, mais j’ai bien cru que j’allais devoir la garder à la maison toute la semaine », souffle la mère de famille, qui aurait « préféré que l’annonce de Castex tombe plus tôt ! »

Car dans les pharmacies, la demande de dépistage est telle avec la vague d’Omicron qu’il n’est pas toujours facile de suivre, comme en témoigne une préparatrice en pharmacie dans une lettre ouverte publiée dimanche sur les réseaux sociaux. « Rien ne va plus. Les protocoles sanitaires changent en permanence. Les patients sont perdus, et nous aussi. Les patients sont fatigués, anxieux, en colère, énervés, et moi aussi », s’est ému la jeune femme.

« Pas le temps pour une pause déjeuner ni une pause pipi »

Les pharmacies et laboratoires croulent sous les prélèvements nasopharyngés, environ 1,5 million chaque jour. Une cadence infernale pour tous les personnels. « On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tester une école entière à 19h parce qu’il y a un cas positif dans toutes les classes, poursuit la jeune femme dans sa lettre ouverte. Parfois, je dois refuser de tester parce que je n’ai pas le temps ».

Dans la pharmacie du 4e arrondissement de Paris où elle réalise des tests antigéniques depuis août, Eden, technicienne de laboratoire, a elle aussi vu le rythme de travail évoluer au gré des vagues. « En octobre, quand les tests antigéniques de confort sont devenus payants, la demande a chuté. Je n’avais plus qu’une quarantaine de patients par jour, se souvient la jeune femme. Depuis janvier, avec Omicron, j’en ai 300 par jour, dont la moitié sont des enfants, qui viennent des écoles du quartier se faire tester par classes entières dès qu’un cas est dépisté, décrit-elle. Nos process sont bien rodés, et j’ai appris à travailler très rapidement pour éviter les longues files d’attente. Mais à ce rythme, ce qui est sûr, c’est que je n’ai pas le temps pour une pause déjeuner ni même une pause pipi », confie Eden en souriant.

« C’est un soulagement »

Avec cette nouvelle version du protocole dans les écoles, un simple autotest, à renouveler à J + 2 et J + 4, devra donc être effectué. Les trois seront gratuits, grâce à une attestation délivrée par l’école. Mais ils continueront à n’être distribués qu’en pharmacie, « bien que la grande distribution ait tenté de faire main basse sur les stocks », déplore Pierre-Olivier Variot, pharmacien et président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO).

Et dans les officines, cet assouplissement est accueilli favorablement. « C’est un soulagement, indique Pierre-Olivier Variot, même si les autotests ne sont pas de la plus grande fiabilité en termes de suivi de l’épidémie, tempère-t-il. Si les enfants cas contact sont asymptomatiques et que les parents jouent vraiment le jeu dans la réalisation de ces autotests, ils peuvent suffire, et cela permet de relâcher un peu la pression sur les pharmacies. En revanche, s’ils présentent des symptômes du virus, il faut un test antigénique ou PCR ».

« On a besoin de mains »

Côté approvisionnement, si le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a reconnu vendredi « çà et là des ruptures de stocks d’autotests », les pharmacies devraient avoir de quoi suivre la demande. Onze millions de nouveaux kits doivent être livrés dans la semaine, a assuré lundi Jean Castex. « On a suffisamment de stocks, à la fois pour les tests antigéniques et les autotests », confirme Pierre-Olivier Variot.

Mais « aujourd’hui plus que jamais, c’est compliqué de tenir le rythme, on a besoin de mains, insiste le pharmacien. Car la forte augmentation des dépistages ne concerne pas les PCR, qui ont atteint un plafond. L’explosion de la demande est concentrée sur les tests antigéniques faits en ville, réalisés à 90 % par les pharmaciens », détaille-t-il. Et la demande ne devrait pas faiblir sachant que le Premier ministre a défendu lundi la politique française de tests massifs, dont l’abandon reviendrait à « casser le thermomètre ». « Sauf que nous, on n’a que nos mains, pas de machines, répond Pierre-Olivier Variot. Donc si on veut augmenter encore nos capacités, il faut plus de bras. C’est pour cela que nous proposons de faire des centres de dépistages éphémères dans des pharmacies, puisque ce sont des lieux de proximité plébiscités par les patients. Des centres qui fonctionneraient avec le concours d’autres professionnels de santé : médecins, infirmiers, kinés ou encore sages-femmes », propose-t-il.

De son côté, Emmanuel Macron, s'il entend « la lassitude » des Français, les a appelés mardi à poursuivre leurs efforts : « Je pense qu’il faut qu’on s’arme tous d’un peu de patience, de bienveillance, [pour] ajuster les choses avec pragmatisme ».