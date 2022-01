La pandémie de Covid-19 a fait plus de 5,5 millions de décès à travers le monde, selon les comptages de l’Université américaine Johns Hopkins et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, dont 125.718 morts en France. Des chiffres que vous ne connaissez probablement pas – ou plus.

Et pour cause, alors que le nombre quotidien de morts était massivement suivi lors du premier confinement, le bilan des décès s’est petit à petit banalisé, avant d’être passé quasiment sous silence et de ne plus intéresser grand monde. Même le cap des 100.000 morts, en avril 2021, avait été plus vécu comme une fatalité que comme un drame. Alors qu’il y a deux ans jour pour jour, la Chine recensait son premier décès officiel du coronavirus, le 11 janvier 2020. la mort, collectivement, ne se pleure plus à présent.

L’enfer de la mort, c’est les autres

L’Occident n’a pas attendu le Covid-19 pour se désintéresser du deuil. Marie-Frédérique Bacque, psychologue et directrice du Centre international des études sur la mort (CIEM), le rappelle : les Français, par exemple, ont très peu de notions du nombre de morts par jour ou par année dans le pays, pandémie ou non. « La mort n’intéresse pas le monde occidental pour une raison de « capitalisme moral » : un mort n’est pas productif matériellement. La mort est réduite à une perception du danger pour les vivants. Cette peur a remplacé le respect et l’importance des défunts », dépeint l’experte.

Cette prime donnée aux vivants peut expliquer ce désintérêt pour le nombre de décès. Le docteur en philosophie de la Santé David Simard révèle qu’aujourd’hui, entre la vaccination massive et l’idée que seules les personnes fragiles décèdent, « la majeure partie de la population se sent protégé contre le coronavirus, ce qui n’était pas le cas lors de la première vague ». Les morts nous intéresseraient collectivement moins car on se sentirait moins concerné par leur sort que par le passé.

Des morts peu concernant

En France, 91 % des morts du coronavirus étaient âgés de 65 ans ou plus, et 65 % souffraient d’une comorbidité selon les données de Santé Publique France. L’âge médian du pays est de 41 ans, ce qui peut expliquer une mise à distance de la population pour ces décès, notamment avec une « répulsion-fascination » pour la mort, comme l’explique Marie-Frédérique Bacque : « Cette polarité rend la mort irreprésentable et crée un évitement de la mort. Je veux juste ne pas en faire partie », qu’importe qui trépasse tant que ce n’est pas moi.

L’âge avancé des victimes a également pu mener à l’idée que ces morts étaient naturelles, faisaient partie du cycle de la vie ou seraient arrivées quoi qu’il arrive, un discours très médiatisé comme le rappelle David Simard : « Une pensée un peu eugéniste se développe, sur le fait que seuls les aptes doivent survivre. » Du coup ce prétendu discours « la mort fait partie de la vie » est un leurre explique le philosophe : « En réalité, cette logique exclut la mort puisqu’elle sous-entend que les personnes aptes à vivre resteront en vie. Seuls ceux qui doivent mourir décèdent, selon ce raisonnement. » En 2020, la mortalité a augmenté de 9 % en France par rapport à 2019 selon l’Insee, soit 53.900 morts de plus dus au coronavirus.

Et la mort devint routinière

Il se sera bientôt écoulé deux ans par rapport au décompte de mars ou d’avril 2020, et cette durée peut expliquer la banalisation : « Il n’y a plus l’effet de sidération de la première vague, le nombre de mort s’est banalisé, il n’intéresse plus les gens », analyse David Simard. A mesure que les mois passent, le chiffre grossit, le rendant de plus en plus difficile à concevoir. « Derrière les grands nombres, il y a une perte de représentation des vies et du drame que cela induit », conclut le philosophe.

A cette déréalisation, s’est ajoutée, à force de mesures sanitaires, une pensée du « ce eux ou nous ». La mort des autres a été perçue comme un sacrifice à payer pour ne pas se voir reconfiner ou subir de couvre-feu.

Déshumanisation des défunts

Les morts sont d’autant plus déshumanisés en France de fait d’une représentation purement quantitative. 125.718 morts ne sont plus 125.718 deuils. Les défunts sont rendus au rang de simple statistique. « Ces nombres ne remplacent pas l’aspect affectif de ce qu’ont vécu les endeuillés », estime Marie-Frédérique Bacque.

Justement, contrairement à d’autres nations comme l’Espagne ou l’Angleterre qui ont organisé des édifices ou des cérémonies en hommage aux morts du coronavirus, la France n’a jamais organisé de deuil collectif au sujet de l’épidémie, critique la psychologue : « Reconnaître que des personnes ont trouvé la mort trop tôt relève pourtant de l’humanité essentielle. » En attendant, 208 décès par jour du coronavirus sont recensés en moyenne en France, dans une relative indifférence.