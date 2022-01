Des personnels hospitaliers sont descendus dans la rue dans toute la France mardi pour réclamer des hausses de salaires, mais aussi « des moyens » et des « postes » pour l’hôpital public. A Paris, quelque 3.000 personnes selon la CGT sont parties de l’hôpital Cochin (14e arrondissement) pour rejoindre les Invalides derrière une banderole « ensemble pour obtenir de meilleurs salaires et l’amélioration de nos conditions de travail ». Cette manifestation s’inscrivait dans le cadre d’une journée de mobilisation nationale à l’appel des syndicats CGT, SUD et CFE-CGC et de plusieurs collectifs de soignants (Inter-Hôpitaux, Inter-Urgences, Inter-Blocs, Printemps de la psychiatrie…).

Le Ségur de la santé, qui s’est traduit par des hausses salariales et des investissements, « n’a rien réglé », a estimé auprès de l’AFP le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, évoquant des personnels hospitaliers « harassés ». « C’est beaucoup plus de moyens qu’il faut, des moyens humains et financiers. Et il faut arrêter de fermer des lits », a-t-il souligné. Dans le cortège, les ballons rouges de la CGT étaient nombreux, les drapeaux de SUD plus rares.

Une minute d’applaudissements pour les soignants « tombés en burn-out »

A Bordeaux, la manifestation a réuni environ 1.500 participants selon les organisateurs. « On en a plein le CHU », « Ségur pour tous », « Les premiers de cordée, c’est nous », pouvait-on lire sur les pancartes des participants, qui ont réalisé devant l’Agence régionale de santé une minute d’applaudissements pour tous les soignants « tombés en burn-out » depuis le début de la pandémie. Pour Hakim Cherifi, médecin urgentiste à l’hôpital bordelais Saint-André, l’hôpital public a souffert de « 20 ans de politique comptable » et a besoin de « plus de moyens » pour « ne pas mourir ». « Avoir des patients aux urgences 24 heures sur un brancard par manque de lits, c’est ce qui me gêne le plus », a-t-il dit à l’AFP.

Partout, les manifestants ont dénoncé la charge de travail de plus en plus lourde, à l’instar de Charlène Germain, manipulatrice au CHU de Brest, rencontrée parmi les quelque 300 manifestants qui ont défilé dans la ville mardi matin : « L’activité a augmenté, mais les effectifs n’ont pas augmenté », explique-t-elle. « On a de moins en moins de temps pour s’occuper des patients alors que par ailleurs le nombre d’examens radiologiques a presque triplé avec la crise sanitaire. Ce qu’on ressent va au-delà de la fatigue, c’est de la lassitude. »

Parmi les manifestants, certains dénonçaient aussi le fait d’être exclus des revalorisations du Ségur de la santé, à l’instar d’Antony Valladon, 48 ans, aide-soignant dans une association qui défilait à Paris : « Dans notre établissement, 50 % des personnels ont été exclus » du Ségur, « les métiers du soin vont avoir les 183 euros mais pas les métiers de l’accompagnement ni les personnels non qualifiés. »