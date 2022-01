Avec plus de 244.000 cas quotidiens en moyenne, les contaminations battent des records en France. Et ce même si 90 % de la population a reçu ses deux doses de vaccin contre le Covid-19 et que 30 millions de Français ont reçu leur dose de rappel.

Selon les premières études, le variant Omicron semble être moins virulent que son cousin Delta, mais il serait le plus contagieux des mutants du Covid jamais observé. Au point que dersonnes triplement vaccinées, alors qu’elles se pensent immunisées peuvent être positives au Covid-19 après avoir été contaminées par Omicron. Sur le plateau de LCI, le professeur Philippe Amouyel, a expliqué que la protection contre la contamination était de seulement « 30 à 40 % », même après la troisième dose. Même si la vaccination protège contre les formes graves de maladie et que les symptômes sont généralement bénins, être positif au Covid-19 après avoir reçu sa troisième dose n’est pas réjouissant, car il faut s’isoler, appliquer un protocole.

