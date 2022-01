Les malades du Covid-19 continuent d’affluer dans les hôpitaux, qui comptent plus de 22.000 patients, dont près de 4.000 en soins critiques, selon les chiffres publiés ce lundi par Santé publique France.

Les hôpitaux français accueillent actuellement 22.749 patients atteints du coronavirus (contre 21.982 dimanche), dont 2.543 ont été admis en 24 heures. Il y a une semaine, environ 19.600 malades du Covid-19 étaient hospitalisés.

Augmentation du nombre de patients en soins critiques

Le nombre de patients continue également d’augmenter en soins critiques, qui traitent les cas les plus graves notamment en réanimation, avec 3.904 malades (3.847 la veille), dont 380 nouvelles admissions. Cet indicateur très surveillé n’a cessé de progresser depuis le début de la cinquième vague de l’épidémie de Covid-19 en France, en novembre 2021.

En 24 heures, 281 personnes ont été emportées par la maladie, portant le nombre total de décès à 125.718 depuis le début de l’épidémie. Le nombre de contaminations s’élève à 93.896, chiffre peu significatif au sortir des week-ends car moins de personnes se font tester. Mais en calculant la moyenne de cas quotidiens sur les sept derniers jours, qui permet de lisser les écarts, ce chiffre atteint 268.185, contre 167.338 il y a une semaine.

Les infections ont connu une progression fulgurante sous la poussée du variant Omicron, extrêmement contagieux.

Des hospitalisations moins longues avec le variant Omicron

Mais il se révèle moins dangereux que les précédents variants du virus et les patients Covid-19 infectés par Omicron restent moins longtemps à l’hôpital que les patients infectés par Delta, a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran, ce lundi devant les sénateurs. Ces patients sont également moins envoyés en réanimation, comme le montrent les dernières données de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) publiées lundi.

Les données de l’AP-HP concernent 3.112 patients : 491 patients hospitalisés en soins critiques et 2.621 patients pris en charge en hospitalisation conventionnelle. Entre le 1er décembre et le 4 janvier, ces chiffres « montrent une nette augmentation de la proportion de patients infectés par le variant Omicron en hospitalisation conventionnelle et jusqu’à début janvier une stabilité de la proportion de patients infectés par Omicron, qui restent très minoritaires en soins critiques », selon l’AP-HP.

Côté vaccination, 53,3 millions de personnes ont reçu au moins une injection (79,1 % de la population totale) et plus de 52 millions sont complètement vaccinés (77,2 % de la population). Et près de 29 millions de personnes ont reçu une dose de rappel.