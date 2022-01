Sans être l’axe majeur du projet « France 2030 » d’Emmanuel Macron, le développement des biomédicaments figure en belle place sur la feuille de route du président. Et pour cause : la moitié des médicaments en développement sont des biomédicaments, et le marché des biothérapies pourrait atteindre 320 milliards d’ici à 2025. Mais la France reste fortement dépendante (à 95 %) des importations de biomédicaments, et elle est même passée de la première à la quatrième place en termes de production.

Au mois de juin dernier, dans le cadre du plan innovation santé 2030, Emmanuel Macron avait promis 800 millions d’euros d’investissements pour ce secteur, se fixant comme objectif le développement de 5 nouveaux biomédicaments d’ici 5 ans. Le gouvernement a détaillé vendredi sa stratégie d’innovation dans les médicaments et lancé des appels à projets à destination des entreprises pharmaceutiques et de biotechnologies, pour promouvoir le développement de nouveaux biomédicaments.

16 projets déjà sélectionnés

Créés à partir du vivant, contrairement aux médicaments classiques fabriqués chimiquement, les biomédicaments sont plus complexes et plus chers à produire. La stratégie d’accélération dévoilée vendredi sera focalisée sur quatre axes de développement : les biotechnologies en oncologie (comme les anticorps monoclonaux ou les cellules CAR-T) ; les innovations en thérapie génique et cellulaire, hors oncologie ; les nouveaux systèmes biologiques de production de ces thérapies ; et le développement d’unités de production plus performantes.

Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, ont pour ce faire annoncé l’ouverture de l’appel à projets « Innovations en biothérapies », doté d’environ 275 millions d’euros. Il s’adresse aux entreprises et consortiums développant des biothérapies ou des outils permettant d’accélérer leurs développements. Par ailleurs, 16 projets ont été sélectionnés lors d’un premier appel à manifestation d’intérêt, pour un montant d’aides de 39 millions d’euros.