Coronavirus EN DIRECT : Le protocole Covid-19 légèrement assoupli à l'école...

7h42 : Retour des restrictions dans une Inde traumatisée par la dernière vague meurtrière en proie à la déferlante Omicron

Au plus fort de la pandémie, en mai dernier, l'Inde enregistrait plus de 400.000 nouvelles contaminations et quelque 4.000 décès par jour. Le variant Omicron fait craindre que l'histoire ne se répète au regard de la propagation exponentielle du virus de ces derniers jours. Le nombre quotidien de nouvelles contaminations a plus que triplé en trois jours grimpant à plus de 110.000 cas.

L'Etat de Delhi a imposé cette semaine un couvre-feu nocturne et des restrictions de mouvement pour le week-end à compter de vendredi soir, dont seuls les personnels dans les activités essentielles sont exemptés. De même, la cité de la technologie indienne, Bangalore, a instauré un couvre-feu ce week-end. Quant à Bombay, la capitale économique du pays a décidé d'un couvre-feu nocturne.