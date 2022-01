8h06 : « La lutte contre la pandémie est prioritaire », selon Ursula Von Der Leyen

Invitée de France Inter, Ursula Von Der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a affirmé que « la lutte contre la pandémie est prioritaire » pour l’UE.

.@vonderleyen : "Nous avons donné 1,5 milliard de doses de vaccins. L'Europe est le plus grand exportateur au monde. Mais en ce qui concerne le continent africain, tout le monde doit faire plus. On ne pourra battre la pandémie que si nous la battons partout." #le79inter pic.twitter.com/cgtqVVpUKh