Coronavirus EN DIRECT : Les débats sur le pass vaccinal encore suspendus à l'Assemblée nationale...

7h36 : Nouvelle suspension de séance cette nuit à l’Assemblée nationale

La première suspension était déjà un camouflet et une surprise pour le gouvernement, qui souhaite mettre en place le plus rapidement possible le pass vaccinal. Alors que les débats étaient plus apaisés mardi, avec un relèvement de l’âge des personnes concernées de 12 à 16 ans minimum, une interview du président Emmanuel Macron au Parisien a mis le feu aux poudres.

Il y déclare en effet vouloir « emmerder » les personnes non-vaccinées. « Les conditions d’un travail serein ne sont pas réunies », a déclaré peu avant 2 heures le président de séance, Marc Le Fur (LR), en annonçant que les débats de cette première lecture reprendraient mercredi à 15 heures.