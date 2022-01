Il y a ceux qui ont tenté de décrocher un rendez-vous dès le printemps dernier, et les autres, franchement moins pressés, qui préféraient attendre, voire passer leur tour de vaccin anti-Covid. Pour les irréductibles, l’entrée en vigueur l’été dernier du pass sanitaire n’a rien changé. Ils se sont passés de certificat de vaccination, soit grâce à une contamination antérieure au Covid-19 – permettant d’obtenir son pass – ou à un test PCR ou antigénique négatif, quitte à en subir très régulièrement. Ou ont carrément fait l’impasse sur les lieux publics où il est requis, se privant de fréquenter bars, restaurants, cinémas, musées, voire de partir en vacances à l’étranger.

Ainsi, selon la Haute autorité de santé, environ 10 % de la population éligible au vaccin ne l’aurait toujours pas reçu. Mais avec l’annonce de la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, l’épidémie qui s’emballe sous l’effet du très contagieux variant Omicron et la surreprésentation des personnes non vaccinées dans les services de réanimation, certains réfractaires de la première heure décident finalement de se faire vacciner. Ainsi, pour la seule journée du 29 décembre, 48.535 premières injections ont été administrées. Et dans certains centres de vaccination, les premières doses concernent jusqu’à 10 % des rendez-vous.

Est-ce votre cas ? Vous étiez décidé à ne pas vous faire vacciner, et pourtant vous venez de recevoir votre première dose ou allez la recevoir dans les prochains jours ? Pourquoi sautez-vous le pas maintenant ? Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis ? Marre de l’impact sur votre vie sociale ? Est-ce l’entrée en vigueur prochaine du pass vaccinal ou votre employeur qui vous a mis la pression ? Est-ce parce que l’un de vos proches a développé une forme sévère du virus ? Ou bien est-ce en raison de l’expiration prochaine de votre pass sanitaire, obtenu « grâce » à une contamination au Covid-19 il y a quelques mois et qui ne sera bientôt plus valable si vous ne vous faites pas vacciner ? Racontez-nous.​