Coronavirus EN DIRECT : « Si un cas est détecté dans une classe, tous les autres élèves devront présenter un test négatif », déclare Jean-Michel Blanquer…

8h : Des nouvelles règles d’isolement pour « ne pas bloquer le pays »

« On cherche à concilier l’isolement des personnes quand il est nécessaire et ne pas bloquer le pays, on a vu les dégâts que cela pouvait poser y compris en termes de santé publique, et de santé mentale », a expliqué sur Franceinfo Thomas Fatôme, le directeur général de la Caisse nationale d’Assurance maladie, interrogé sur la fin de l’isolement pour les cas contact vaccinés.

Le prix des tests va-t-il changer ? Non, « la règle n’a pas changé : les non vaccinés négatifs paient leur test. A partir du moment où le test est positif il y a une prise en charge », a poursuivi Thomas Fatôme. Ce dernier s’est également exprimé sur le contact tracing, indiquant qu’il était impossible « d’appeler tout le monde lors des journées à 200.000 contaminations et 400.000 cas contacts ».