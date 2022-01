Si vous étiez partis en vacances ou aviez fait une pause de médias, vous avez peut-être raté cette annonce : le port du masque est à nouveau obligatoire sur l'espace public en extérieur sur l’ensemble de la Loire-Atlantique, à Nantes comme dans les petites communes. L’arrêté préfectoral, qui est entré en vigueur le 31 décembre, est motivé par « l’évolution de la situation sanitaire dans le département avec la circulation de deux variants du virus, dont le variant Omicron particulièrement contagieux ». Les plages, bords de rivière et espaces naturels peu fréquentés (forêts, marais…) font heureusement exception.

L’obligation, qui ne concernait jusque-là que les personnes âgées de 11 ans et plus, s’étend ce lundi aux enfants âgés à partir de 6 ans, selon un décret gouvernemental publié vendredi au Journal officiel. Les transports en commun, les gares, les aéroports, les supermarchés, les écoles, les salles culturelles et les enceintes sportives sont, eux aussi, concernés par le masque obligatoire.

Le virus se propage

Selon les derniers chiffres de l’agence régionale de santé (ARS), la Loire-Atlantique présente un taux d’incidence moyen de 620 cas positifs pour 100 000 habitants, bien supérieur au taux d’incidence des Pays-de-la-Loire (environ 500 pour 100.000 habitants). Le taux de positivité des tests pratiqués sur le département est actuellement de 7,4 %.

Pour rappel, le non-respect du port obligatoire du masque dans les espaces mentionnés est théoriquement puni d’une amende de 135 euros.