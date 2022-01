Si vous espériez que 2022 contienne moins de polémiques que l’année précédente, ces deux premiers jours de janvier ont de quoi sécher vos espoirs. Outre le drapeau européen sur l’Arc de triomphe, c’est la tribune-édito du professeur André Grimaldi, travaillant au CHU Pitié-Salpêtrière, dans le JDD ce dimanche qui a suscité quelques remous.

Dans ce texte, le professeur estime qu’il faudrait pouvoir conseiller systématiquement aux adultes non vaccinés de rédiger des directives anticipées pour dire s’ils souhaitent ou non être réanimés, dans le but d’éviter un tri dans les réanimations et une saturation des hôpitaux avec le coronavirus. « Une personne revendiquant le libre choix de ne pas se faire vacciner ne devrait-elle pas assumer en cohérence son libre choix de ne pas se faire réanimer ? », s’interroge le praticien.

Serment d’Hippocrate et polémiques

Des propos qui ont fait des remous, de nombreux soignants s’indignant sur Twitter de l’aspect non déontologique de la chose, rappelant le serment d’Hippocrate (qui consiste à soigner tout le monde sans distinction ou jugement), ou faisant des parallèles sur d’autres questions que cette « logique » poserait, sur le traitement des cancers du poumon pour les fumeurs notamment.

C’est festival. Putain. C’est à qui aura l’idée la plus conne ? https://t.co/P6V0K1s9XN — Mathias Wargon (@wargonm) January 2, 2022

Et si les fumeurs assumaient leur choix de ne plus être soignés en cancérologie du poumon?



Si vous voulez jouer on peut jouer. pic.twitter.com/bKfZ1JMwYO — Pierre Gentillet (@Pierre_GTIL) January 2, 2022

Allez, courage, plus que 363 jours dans l’année !