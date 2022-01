Coronavirus EN DIRECT : Le pic de la cinquième atteint « d'ici mi-janvier » selon Arnaud Fontanet...

10h15 : Quatre mois pour faire son rappel à partir du 15 février, sinon adieu le pass sanitaire

C'est la petite bombinette du jour signée Olivier Véran, toujours dans le JDD. Alors qu'on avait commencé la campagne vaccinale avec 6 mois de délai minimum entre la deuxième et la troisième dose, et un pass sanitaire désactivé au bout de 7 mois, le délai minimal n'a fait que réduire pour accélérer la campagne. Mais rien n'avait changé sur la validité du pass. Oubli rectifié : « Nous avons décidé de faire évoluer ces règles, mais en laissant à chacun le temps de faire son rappel : à partir du 15 février, il faudra l’effectuer quatre mois – et non plus sept – après sa deuxième dose pour avoir un schéma vaccinal complet. »