Les chiffres reflétant la crise sanitaire continuent de monter dans les hôpitaux. Le nombre d’hospitalisations liées au Covid-19 a de nouveau progressé ces dernières 24 heures, avec 18.811 patients au total selon les chiffres publiés samedi par Santé publique France.

Les nouvelles admissions ont toutefois légèrement reculé avec 1.102 patients ces dernières 24 heures, contre 1.928 enregistrés la veille du Nouvel An. Les services de soins critiques, dont les réanimations, prennent en charge 3.560 personnes (3.543 la veille) atteintes des formes les plus graves de la maladie, et ont compté 197 nouvelles admissions entre vendredi et samedi.

Plus de 100 décès à l’hôpital

En 24 heures, 111 personnes ont succombé au Covid-19 à l’hôpital, portant le bilan total à 123.851 décès depuis le début de l’épidémie.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 76,8 % des Français sont complètement vaccinés (soit 51.758.964 personnes), et 78,5 % ont reçu au moins une injection (52.917.231 personnes).