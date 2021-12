Le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 poursuit sa hausse, avec plus de 3.500 malades en soins critiques qui traitent les cas les plus graves, selon les chiffres publiés ce vendredi par Santé publique France.

Au total, les hôpitaux français accueillent 18.715 patients Covid, dont 1.928 nouvelles admissions en 24 heures. Les services de soins critiques, dont les réanimations, prennent en charge 3.543 malades (3.506 la veille) atteints des formes les plus graves de la maladie. Et ont compté 320 nouvelles admissions entre jeudi et vendredi. En 24 heures, 189 personnes ont succombé au Covid-19, portant le bilan total à 123.741 décès depuis le début de l’épidémie.

Le variant Omicron majoritaire

Le virus continue de galoper, poussé par le variant Omicron, particulièrement contagieux et désormais majoritaire en France (62,4 % des tests criblés). Mercredi, le pays a ainsi franchi pour la première fois le seuil des 200.000 contaminations en 24 heures. Vendredi, 232.200 cas ont été enregistrés.

Face à ce « raz-de-marée », le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures de restrictions sanitaires comme le recours obligatoire au télétravail dans les entreprises concernées ou le retour des jauges pour les événements publics. On ignore encore à quel point cette explosion des contaminations se traduira par des formes graves, potentiellement mortelles, submergeant les hôpitaux et obligeant à des restrictions plus drastiques.

Ce vendredi en présentant ses vœux pour 2022, le président Emmanuel Macron a annoncé des « semaines difficiles » mais « de vraies raisons d’espérer grâce au vaccin ». Depuis le début de la campagne de vaccination, 76,8 % des Français sont complètement vaccinés (soit 51.756.570 personnes), et 78,5 % ont reçu au moins une injection (52.914.262 personnes).