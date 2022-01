Coronavirus EN DIRECT : Nouveau record de contaminations et d’hospitalisations… Le Professeur Jean-François Delfraissy reçoit la Légion d’honneur…

9h03 : Le Professeur Jean-François Delfraissy et le Conseil scientifique Covid-19 reçoivent la Légion d’honneur

Plus de 500 personnalités recevront aujourd’hui la Légion d’honneur lors de la traditionnelle promotion du Nouvel an. Parmi eux, figurent le Professeur Jean-François Delfraissy et l’intégralité du Conseil scientifique Covid-19 qu’il préside (sauf deux membres qui avaient déjà été décorés).

Le nom de ce professeur et ses analyses sur l’épidémie de coronavirus reviennent régulièrement dans la vie des Français depuis bientôt deux ans et le début de l’épidémie de coronavirus.