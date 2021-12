Coronavirus EN DIRECT : Une quatrième dose administrée aux personnes vulnérables en Israël…

8h30 : Couvre-feu au Québec

Nouvel An sous couvre-feu au Québec, où il sera interdit de sortir dans la rue de 22 heures à 5 heures du matin et où les rassemblements sont limités à la sphère familiale. Les salles des restaurants seront également fermées à compter d’aujourd’hui, et la rentrée scolaire dans les écoles et universités est repoussée au 17 janvier. La province francophone, qui compte environ 8 millions d’habitants, a enregistré jeudi 14.188 nouveaux cas en 24 heures, 9 décès et 135 hospitalisations supplémentaires.

« C’est un geste qui est extrême parce que la situation est extrême », a déclaré le Premier ministre du Québec François Legault lors d’un point presse pour justifier la mise en place du couvre-feu. « En seulement une semaine le nombre de cas Covid dans les hôpitaux a doublé », a-t-il pointé, tandis que « le nombre d’employés absents a plus que doublé ». La durée du couvre-feu n’a pas été précisée. L’an dernier, il s’était étendu de janvier à fin mai, une mesure inédite à l’échelle d’une province canadienne depuis la grippe espagnole.