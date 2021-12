Coronavirus EN DIRECT : Les partiels à l’université auront bien lieu en présentiel en janvier, confirme Frédérique Vidal…

9h28 : « Le variant Omicron n’est pas un simple rhume », met en garde l’épidémiologiste Pascal Crépey

« Le variant Omicron n’est pas un simple rhume, et les contaminations se transforment en hospitalisations », a mis en garde l’épidémiologiste Pascal Crépey, sur BFMTV ce mercredi, réagissant à l’idée selon laquelle il y avait peu d’hospitalisations en raison du variant Omicron.

FOCUS PREMIÈRE - 179.807 cas en 24 heures: Omicron incontrôlable ? pic.twitter.com/nfjAMp5pjf — BFMTV (@BFMTV) December 29, 2021

Avec le variant Omicron, « les personnes qui sont vaccinées et qui n’ont pas encore reçu leur troisième dose vont quand même être infectées et développer une forme grave. Et donc le nombre d’hospitalisations va continuer d’augmenter en France pendant encore plusieurs semaines », a-t-il ajouté.