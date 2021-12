Coronavirus EN DIRECT : La vente d’autotests autorisée en dehors des pharmacies jusqu’au 31 janvier, selon un arrêté…

8h36 : « Orelsan va être obligé d’annuler le début de sa tournée » selon l’organisateur de ses concerts

En raison du retour des jauges dans les salles de spectacles, le rappeur Oreslan va devoir annuler le début de sa tournée, a annoncé Angelo Gopée, directeur général Live Nation France, qui organise ses concerts, ce mardi matin sur RMC.

« Les jauges debout venaient à peine d’être rétablies. Et là on se retrouve avec des jauges debout et des restrictions en places assises. Il faut qu’on se réorganise. On ne peut pas rembourser la moitié d’une salle, c’est discriminatoire. Qui allez-vous rembourser et pourquoi ? On va être obligé d’annuler purement et simplement ces dates parce qu’on ne pourra pas les maintenir », a-t-il déclaré.

« On ne peut plus reporter parce que les salles sont complètes quasiment jusqu’à la fin de l’année 2022. Il est impossible de reporter donc on va encore annuler. Orelsan va être obligé d’annuler le début de sa tournée, au moins jusqu’au 25 janvier », a ajouté Angelo Gopée, évoquant les concerts de Caen (15 janvier), Rouen (19 janvier), Lille (20 janvier) et Amiens (21 janvier).