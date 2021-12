Souvenez-vous. Nous étions le 27 décembre 2020, il y a tout juste un an, jour pour jour, et Mauricette, 78 ans, devenait la première personne en France à être vaccinée contre le coronavirus à l’hôpital René-Muret de Sevran, en Seine-Saint-Denis.

« Je suis émue », avait déclaré la septuagénaire, ancienne aide ménagère, vaccinée vers 11 heures au sein de l’unité de soins de longue durée de l’hôpital René-Muret de Sevran, établissement de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Une injection pour plus de 52 millions de Français

A cette époque, après le feu vert donné le 21 décembre au produit de l’américain Pfizer et de l’allemand BioNTech par l’Union européenne, presque tous ses Etats membres lançaient simultanément leur campagne vaccinale, ouverte avec un jour d’avance par l’Allemagne, la Hongrie et la Slovaquie.

Un an après, à ce jour, plus de 52 millions de Français ont reçu une première dose, dont plus de 51 millions les deux doses, selon les chiffres du site Covid Tracker, arrêté au 23 décembre. La France comptabilise également plus de 21 millions de personnes vaccinées avec la dose de rappel.