7h40 : Pourquoi « une désorganisation de la société » est-elle redoutée en janvier ?

Dans quel état la France va-t-elle traverser le mois de janvier ? On ne parle même pas ici des classiques risques de saturation des hôpitaux ou des capacités en lits des services de réanimation face au coronavirus.

Le Conseil scientifique s’inquiétait en effet, jeudi, « d’une désorganisation possible d’un certain nombre de services essentiels » en janvier, à cause de « l’absentéisme » et des « arrêts de travail » dus au « très grand nombre de contaminations à Omicron ». Notre journaliste Jean-Loup Delmas fait le point dans son article et c'est à lire juste ici.