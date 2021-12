Coronavirus EN DIRECT : La barre des 100.000 contaminations bientôt atteinte en France…

9h25 : Lisez cette passionnante interview de Pomme autour d’un bon mug de chocolat chaud

2021 nous a roulés dessus, on a besoin de chanson mi-dépressive mi-joyeuse au moment de faire le bilan et d’un spleen bohème pour extérioriser nos sentiments et nos catharsis de cette année, on a besoin de Pomme.