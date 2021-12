À quelques jours des fêtes de fin d’années, Emmanuel Macron a de nouveau appelé le jeudi 23 décembre les Français à «prendre soin les uns des autres» notamment par des tests ou autotests avant de retrouver leurs proches. Le risque est fort face à la cinquième vague de Covid-19 et l'arrivée du variant Omicron. Mais quel test choisir, quand et où le réaliser?

Il est possible de réaliser un test PCR quelques jours avant la réunion familiale ou amicale pour obtenir le résultat le plus fiable possible. Mais les délais d’attente, compris entre 24 et 48 heures, en font le test le plus long. Les tests PCR sont réalisés dans des laboratoires d’analyses médicales et dans certaines pharmacies. Ils sont gratuits pour les personnes vaccinées et coûtent un minimum de 44 euros pour une personne majeure non vaccinée et sans ordonnance.

Réaliser l’autotest le jour-même de l’évènement

Le test antigénique et l’autotest apparaissent plus adaptés pour la période des fêtes. Bien qu’ils soient moins fiables, le Conseil scientifique recommande de se faire dépister par un autotest le jour-même de l’événement ou par un test antigénique, la veille ou le jour-même. Vous aurez un résultat en une quinzaine de minutes.

Les autotests sont vendus en moyenne 5,20 euros l’unité en pharmacie mais ne sont pas remboursés par l’Assurance maladie. En revanche, ils présentent l’avantage de pouvoir être réalisés n’importe où et n’importe quand.

De nombreuses pharmacies proposent de réaliser avec ou sans rendez-vous les tests antigéniques. Ils sont gratuits pour les personnes vaccinées sur présentation du pass sanitaire et d’une carte vitale sinon ils coûtent 25 euros.

S’isoler si vous êtes cas contact

Le Conseil scientifique a également détaillé les recommandations à appliquer durant les fêtes de fin d'année, pour limiter les contaminations au Covid-19. Il s’agit de limiter le nombre de participants, de s’assurer que les personnes fragiles ont bien reçu leur dose de rappel mais aussi d’aérer régulièrement les locaux.

Si vous êtes cas contact ou que vous présentez des symptômes du Covid-19, il convient dans les deux cas de vous isoler et de vous faire tester immédiatement. Pour les cas contact, un deuxième test devra être réalisé «7 jours après le dernier contact avec la personne malade ou 17 jours après son début de symptômes ou son prélèvement si vous partagez son domicile». Une période d’isolement devra être respectée s’il s’agit d’un contact au variant Omicron, comme l’indique l’Assurance maladie.

Plus de 6,2 millions de tests de dépistage du Covid-19 ont été réalisés la semaine dernière selon Santé publique France, un record depuis le début de l'épidémie en mars 2020.