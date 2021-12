8h33 : Plus de 100.000 contaminations par jour à la fin du mois, selon Olivier Véran

Le ministre de la Santé Olivier Véran annonce sur BFMTV que le nombre de contaminations par jour dépassera la barre des 100.000 à la fin du mois, et que le variant Omicron sera majoritaire entre Noël et le Nouvel An.