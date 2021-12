Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré mardi que tous les Israéliens de plus de 60 ans et le personnel médical auront droit à une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19, après consultation d’un groupe d’experts.

« Les citoyens d’Israël ont été les premiers au monde à recevoir la troisième dose de vaccin contre le Covid-19 et nous continuons d’être à l’avant-garde avec la quatrième dose », a-t-il dit dans un communiqué diffusé par ses services, appelant ceux qui remplissent ces critères à « aller se faire vacciner ».

Passer à travers la « vague d’Omicron »

Cette déclaration a été diffusée après une réunion du conseil des ministres à propos de la pandémie, sur fond d’inquiétudes croissantes à cause de la propagation du variant Omicron. La décision du Comité d’experts sur la pandémie d’approuver la quatrième dose est « une excellente nouvelle qui nous aidera à passer à travers la vague d’Omicron qui submerge le monde », selon le Premier ministre.

Les personnes immunodéprimées pourront également recevoir la quatrième dose, qui peut leur être administrée, ainsi qu’aux personnes de plus de 60 ans et aux équipes médicales, au moins quatre mois après la troisième injection, a précisé le ministère de la Santé dans un communiqué. Le bureau de M. Bennett a ajouté que le Premier ministre avait ordonné au ministère de la Santé et aux caisses d’assurance-maladie, qui gèrent les vaccinations, de préparer la campagne d’injection de la quatrième dose.