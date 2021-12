Voilà qui devrait intéresser les parents encore dubitatifs. La Haute Autorité de Santé a donné son feu vert lundi pour ouvrir à tous les 5-11 ans l’accès à la vaccination contre le Covid-19. Normalement, dès le 22 décembre, tous pourront donc être vaccinés avec le sérum pédiatrique développé par Pfizer, sachant que les plus fragiles peuvent recevoir leur injection depuis mercredi. Mais quel est l’intérêt, alors que les enfants font très rarement des formes graves ?

Une étude, menée par l' Assistance Publique Hôpitaux de Paris, suggère que la vaccination pourrait protéger les plus jeunes face au PIMS.

Aucun adolescent vacciné hospitalisé pour PIMS

PIMS désigne le syndrome inflammatoire multi-systémiques pédiatrique suite à une infection au Covid-19. Une maladie qu’on a, durant un temps, rapprochée de celle de Kawasaki. Selon Santé Publique France, depuis mars 2020, 800 enfants ont fait un PIMS. Parmi eux, un patient en est décédé, et deux tiers des enfants ont été hospitalisés en soins intensifs.

Selon l’AP-HP, qui a publié cette étude le 20 décembre 2021 dans la revue médicale Journal of the American Medical Association (JAMA), 107 patients de moins de 18 ans souffrant de PIMS ont été inclus dans ces observations. Parmi eux, « 33 étaient âgés de plus de 12 ans (31 %) et étaient donc éligibles à la vaccination ; 26 d’entre eux n’étaient pas vaccinés, 7 avaient reçu une dose de vaccin, aucun n’avait reçu deux doses, précise le communiqué. Il s’agissait pour la majorité d’adolescents sans comorbidités. »

Conclusion ? « La faible proportion d’enfants vaccinés hospitalisés pour PIMS suggère que le risque d’en souffrir est très significativement diminué une fois une première dose reçue, et donc montre le bénéfice individuel de la vaccination chez les adolescents », avance le communiqué. Reste que l’étude concerne très peu d’adolescents. Par ailleurs, selon la Haute Autorité de santé (HAS), les symptômes du PIMS peuvent être observés à tout âge, même s’ils surviennent le plus souvent chez les enfants âgés de 4 à 11 ans. L’ouverture de la vaccination à tous les enfants devrait permettre d’en savoir plus sur cette question et confirmer – ou non – cette nouvelle encourageante.