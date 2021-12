Ah, Noël, les décorations, la recherche des cadeaux parfaits, les retrouvailles en famille (dans le respect des gestes barrières, hein !) autour d’une table gourmande… Et le Noël avec les copains. Et le réveillon festif du nouvel an. Le tout durant quelques jours de vacances bien mérités. Pour certains, pas de doute, les fêtes sont la période préférée de l’année. Une parenthèse joyeuse souvent suivie de près par le blues hivernal de la rentrée. Celui qui vous cueille à la reprise du boulot début janvier quand il fait gris et froid, que vient l’heure de ranger les guirlandes, que vous prenez de bonnes résolutions que vous savez que vous ne tiendrez pas, et que vous regrettez d’avoir déjà mangé tous vos chocolats. Mais la déprime post-fêtes n’est pas une fatalité ! Et parce qu’on n’a pas tous un PEL prêt à craquer pour partir sous les tropiques, des activités ou petits plaisirs simples peuvent aussi apporter du réconfort et de la bonne humeur pour soi et ses proches.

Que ce soit faire de grandes balades en forêt, s’offrir un cadeau ou un massage, écouter en boucle et à fond « It’s OK not to be OK » de Demi Lovato, prévoir un après-midi crêpes avec ses enfants, tester une nouvelle activité physique, créative ou associative, ou faire une raclette de Noël en plein mois de janvier avec les potes, tout est bon pour chasser la déprime ! Et vous ? Vous avez votre astuce secrète pour ne pas déprimer après les fêtes ? Vous la partagez avec nous pour répandre la joie et épargner aux lecteurs et lectrices de 20 Minutes le blues du mois de janvier ?