Les données statistiques continuent de montrer la rapide propagation du coronavirus en France. Les services de réanimation, où le nombre de patients atteints du Covid-19 est reparti à la hausse fin novembre, approchent des 3.000 patients. La moyenne quotidienne des contaminations s’installe, elle, au-dessus de 50.000, selon les chiffres publiés dimanche par Santé publique France.

Les services de soins critiques, où sont traités les cas les plus graves, comptaient dimanche exactement 2.936 patients, contre 2.933 la veille. Au total, 15.528 patients sont hospitalisés, contre 15.370 la veille. La tendance est à une nette augmentation depuis un mois, période sur laquelle ce chiffre a presque doublé (+97 %).

Santé publique France fait état de 48.473 nouveaux cas en 24 heures, la moyenne quotidienne sur les sept derniers jours dépassant 52.000 cas quotidiens. Le nombre de décès depuis le début de l’épidémie atteint 121.493.

Delta dépasse toujours Omicron

Avec l’arrivée du froid à la fin de l’automne, l’épidémie est repartie avant même que ne se répande en France le variant Omicron, beaucoup plus contagieux que le variant Delta, encore majoritaire de loin. Pour contrer cette cinquième vague, le gouvernement compte inciter plus encore à la vaccination, en présentant rapidement son projet de loi pour remplacer le pass sanitaire par un pass vaccinal.

La vaccination va également être élargie dès que possible aux 5-11 ans, qui transmettent la maladie même s’ils présentent généralement des symptômes légers du Covid-19. D’après les chiffres dimanche de la Direction générale de la Santé, 52.509.598 personnes ont reçu au moins une injection (soit 77,9 % de la population), et 51.445.380 personnes ont un schéma vaccinal complet (76,3 %). Plus de 19,2 millions de doses de rappel ont par ailleurs été administrées.