Les hôpitaux continuent de se remplir en France, où plus de 15.400 patients atteints du Covid-19 sont pris en charge, dont près de 3.000 personnes en soins critiques, selon les données publiées vendredi par Santé publique France.

Au total, 15.410 personnes étaient hospitalisées vendredi, dont 1.449 nouveaux admis ces dernières 24 heures. Vendredi dernier, les hôpitaux accueillaient plus de 13.600 patients Covid​.

2.901 malades en soins critiques

Les services de soins critiques, où sont traités les cas les plus graves, comptaient 2.901 patients souffrant du coronavirus, contre 2.498 une semaine auparavant. Entre jeudi et vendredi, ces services ont accueilli 301 nouveaux cas graves. Ces dernières 24 heures, 163 patients sont morts du Covid à l’hôpital. Depuis le début de l’épidémie, 121.333 personnes sont décédées des suites du Covid.

Depuis fin octobre, la pression sur les hôpitaux augmente progressivement. Le gouvernement redoute une saturation des hôpitaux à l’approche des fêtes de fin d’année, en raison notamment de personnels en congés pendant cette période. D’autant que le nombre de nouveaux cas quotidiens est sur une fourchette haute. Leur nombre avait atteint mercredi un niveau sans précédent (65.713) depuis début avril. Sur ces dernières 24 heures, 58.128 nouveaux cas ont été diagnostiqués.

Le gouvernement veut instaurer un « pass vaccinal »

Pour tenter d’endiguer la progression du très contagieux variant Omicron, l’exécutif a annoncé vendredi soir qu’il présentera dès le début de l’année un projet de loi pour convertir le pass sanitaire en «pass vaccinal», qui ne pourra être activé qu’avec un schéma vaccinal complet et non plus par un simple test négatif.

Sur le plan de la vaccination, 52.460.157 personnes ont reçu au moins une injection (soit 77,8 % de la population totale) et 51.398.701 personnes sont désormais complètement vaccinées (soit 76,2 % de la population totale).