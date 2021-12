Bonjour à tous et bienvenue sur ce live spécial coronavirus ! En ce vendredi 17 décembre, jour de conseil de défense sanitaire exceptionnel, 20 Minutes est mobilisé pour vous tenir informés des dernières directives du gouvernement prises afin de lutter contre la cinquième vague de Covid-19 et la déferlante Omicron. Restez connectés pour savoir ce que nous réserve ce nouveau conseil sanitaire et pour ne rien louper des dernières infos sur le coronavirus.