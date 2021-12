Alors que le coronavirus continue de se propager partout en Europe, les autorités sanitaires ont dénombré 240 cas du variant Omicron en France, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ce jeudi sur BFMTV, estimant qu'« il y en a probablement plus » en France.

« En France, on est à 240 cas détectés du variant Omicron. Ce qu’on sait, c’est qu’il y a en probablement plus. (…) », a ajouté le secrétaire d’Etat, mettant en garde contre sa contagiosité : « C’est un variant qui va être amené à se développer en Europe et partout dans le monde. Il est au moins 2 fois plus contagieux que Delta qui était lui-même beaucoup plus contagieux que la souche initiale », a ajouté le secrétaire d’Etat.

« Ralentir au maximum l’arrivée de cas de variant Omicron »

Face à ce variant très contagieux, la France a ainsi annoncé jeudi rétablir à partir de samedi l’obligation de justifier de « motifs impérieux » pour les voyageurs en provenance et à destination du Royaume-Uni, à l’approche des fêtes de fin d’année. La validité des tests au départ du Royaume-Uni est réduite de 48 à 24 heures et un système d’isolement à l’arrivée en France est également instauré, a annoncé le gouvernement français, tout en appelant tous les voyageurs à « reporter leur voyage » au Royaume-Uni.

L’objectif de ces restrictions est de « ralentir au maximum l’arrivée de cas de variant Omicron sur notre sol, le temps qu’on vaccine avec des doses de rappel », a expliqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur BFMTV et RMC. Un conseil de défense sanitaire doit se tenir vendredi après-midi, à l’heure où de nouvelles mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 sont sur la table.