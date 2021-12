Alors que la France, comme l’Europe, fait face à une forte augmentation des contaminations, Emmanuel Macron a fait un point mercredi sur le principal outil choisi par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus : la vaccination massive. Sur TF1, le chef de l’Etat a ainsi jugé que la vaccination des enfants contre le Covid-19 était « souhaitable » mais sans obligation.

« Entre 5 et 11 ans, les autorités sanitaires ont expliqué que cela protégerait », a rappelé le président. « Et donc je pense que c’est souhaitable », mais « après, c’est le choix de parents ». Toutefois, les enfants « ont rarement des formes graves même si ces dernières semaines, on a eu plusieurs dizaines de cas d’enfants, parfois jeunes, qui sont à l’hôpital avec des formes graves ». « Aussi nous n’avons pas aujourd’hui mis d’obligation » pour les enfants.

Interrogé sur l’hypothèse d’une obligation vaccinale à terme, y compris pour les adultes, il l’a jugé « tout à fait possible », même s’il n’a pas évoqué de décision en ce sens pour l’instant. Car, a-t-il fait valoir, le pass sanitaire a déjà institué « quasiment une obligation vaccinale ». « On en est quasiment là », a-t-il répété, « quand plus de 90 % de ceux qui devaient se faire vacciner se sont fait vacciner ». Mais sur ce sujet « on regardera avec pragmatisme dans les prochaines semaines ».

Macron se dit lui aussi fatigué de cette situation

« Il est vraisemblable que nous allons aller vers des rappels réguliers », a poursuivi le chef de l’Etat, citant en exemple le vaccin annuel contre la grippe, qui n’est lui pas obligatoire. La grippe « chaque année revient avec une forme un peu différente, vous devez vous faire revacciner pour avoir une bonne protection ». « Il est vraisemblable qu’on aille vers cela pour ce virus ».

« Beaucoup de nos compatriotes sont fatigués de cette situation » a-t-il reconnu, « je suis comme vous ». Mais il s’est défendu d’avoir instauré en raison de l’épidémie une « société de contrôle permanent », et préféré parler d’une « société de vigilance » ou de « responsabilité ». Emmanuel Macron a donc promis que le pass restera provisoire : « c’est évident puisque je ne pense pas qu’on aille pour toute éternité avec ce virus ». Enfin, il a de nouveau appelé les « plus de 5 millions de nos concitoyens qui ne sont pas vaccinés à la responsabilité parce qu’ils ne sont pas protégés ».