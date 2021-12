Va-t-on vers un nouveau serrage de vis ? Un Conseil de défense sanitaire se tiendra vendredi après-midi autour d’ Emmanuel Macron, a annoncé ce mercredi l’Elysée. De nouvelles mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 et la menace du variant Omicron sont sur la table. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a en effet mentionné plus tôt dans la journée que des décisions pourraient être prises concernant l’accélération de la campagne vaccinale, le renforcement des contrôles aux frontières et la mise en place de recommandations pour les fêtes de famille.

Le nombre de contaminations au Covid-19 a encore augmenté mardi, à 63.405 cas, soit le chiffre le plus haut depuis avril, selon les données de Santé Publique France. Les hôpitaux continuent d’accueillir de nouveaux malades, avec 1.662 nouvelles admissions (contre 1.505 lundi) et 362 admissions en soins critiques, pour un total de 2.792 malades. Le nombre de patients en réanimation « devrait dépasser 3.000 très rapidement et atteindre les 4.000 autour des fêtes », a précisé Gabriel Attal.