A vélo, équipés de sacs noirs ou bleus, on n’a plus besoin de les nommer, on reconnaît les livreurs qui ramènent directement chez vous, le plat que vous voulez manger. Depuis moins d’un an, d’abord à Nice puis maintenant dans « toutes les grandes villes de France », de nouveaux sacs, cette fois-ci, de couleur rose, se sont ajoutés au paysage. Livmed’s ne livre pas de nourriture, mais des médicaments. Une idée « innovante » qui a valu à la société niçoise le prix Marie-Curie lors de la Coupe de France des start-up la semaine dernière.

Avec cette application, plus besoin de se déplacer, « on commande des médicaments et des produits de parapharmacie depuis chez soi, son boulot, dans un Ehpad, pour soi ou sa grand-mère. On est livré en 30 minutes », explique Talel Hakimi, le créateur du concept. Un service disponible tous les jours, à n’importe quelle heure, qui garantit « le secret médical », assure-t-il. Une course qui revient à 9,60 euros pour un rayon de 3 km, sur lesquels 4,60 euros reviennent au livreur.

Un concept qui s’est « propagé comme le virus »

Avec ses associés, Mehdi Matyja et Manon Renou-Chevalier, ils ont travaillé en collaboration avec l’Ordre des pharmaciens. « On vient d’un monde extérieur, il fallait avoir les outils et surtout la confiance du milieu. Maintenant, les livreurs sont choisis minutieusement après plusieurs missions réalisées avec les pharmaciens, ce qui fait qu’une grande partie des 12.000 personnes qui travaillent pour nous sont en CDI. C’est important pour nous d’assurer sur ce côté-là car on livre des médicaments, pas des pizzas. »

Lancé il y a moins d’un an avec 45 pharmacies partenaires à Nice, Livmed’s en compte désormais dix fois plus, avec plus de 100.000 utilisateurs de l’application. « On dénombre 130 commandes par jour, indique le président de la start-up. Une fois qu’on a montré aux pharmaciens que le service était utile pour eux comme pour les patients, ils sont devenus comme des ambassadeurs et le concept s’est rapidement propagé, comme le virus », plaisante-t-il.

Depuis le lancement, l’idée de l’entreprise était d’être « un acteur incontournable » de la digitalisation des pharmacies. « Il existe 22.000 pharmacies en France mais seulement 2 % ont un site Internet. En plus de la livraison, Livmed’s permet aux officines d’intégrer un plug à leur logiciel. En moins de 30 minutes, tous leurs produits sont référencés. Le système permet même de communiquer avec le patient s’il le souhaite ».

Des projets qui continuent de se développer

Avec une levée de fonds de 2 millions d’euros, la société niçoise a séduit le milieu, l’Etat et espère encore se développer pour compléter l’offre de téléconsultation existante. Le président de la start-up de 24 ans, courtier de carrière, convoite notamment un partenariat avec Doctolib. Une idée parmi d’autres pour continuer de grandir. Après avoir conquis les villes, « on essaie de s’attaquer aux zones rurales en proposant une livraison en J+1. On va également créer un partenariat avec Afflelou pour livrer les verres une fois reçus en boutique. On a aussi le tiers payant qui sera bientôt disponible [60 % des mutuelles sont partenaires de l’application]. »

Talel reconnaît que son application « est plutôt bien tombée vu le contexte sanitaire ». Mais il ajoute confiant : « La personne la moins apte à se déplacer, c’est le malade. J’ai vite compris que c’était indispensable parce que je devais me rendre à la pharmacie tous les deux jours pour ma mère. Quand on capte un besoin, ça fonctionne même après le Covid-19. Finalement, c’est utile dans cette période mais aussi pour les parents débordés, pour les cadres coincés dans les bureaux ou les employés aux horaires impossibles mais surtout les personnes âgées, en plus des pharmaciens ».