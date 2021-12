Près de 90 % les hospitalisations liées au Covid-19 et des décès réduits chez les personnes à risque lorsqu’elle est prise dans les premiers jours après l’apparition des symptômes. Pfizer a confirmé ce mardi les résultats très positifs de sa pilule anti Covid-19. Aucun décès n’a été enregistré parmi les plus de 2.200 participants à l’étude ayant reçu le traitement. Les participants étaient non vaccinés et présentaient un haut risque de développer un cas grave de Covid-19.

« Cela souligne le potentiel de ce (médicament) candidat à sauver les vies de patients dans le monde, a déclaré Albert Bourla, le PDG de Pfizer, cité dans un communiqué. Les variants préoccupants comme Omicron ont exacerbé le besoin d’options de traitement accessibles pour ceux qui contractent le virus. »

Très faciles à administrer

Les antiviraux agissent en diminuant la capacité d’un virus à se répliquer, freinant ainsi la maladie. Ces traitements représentent un complément clé aux vaccins pour protéger du Covid-19, notamment car ils sont très faciles à administrer, en pouvant être pris simplement chez soi avec un grand verre d’eau. Pfizer, qui est à l’origine de l’un des vaccins contre le Covid-19 les plus utilisés dans le monde, a également annoncé que son traitement antiviral, qui sera commercialisé sous le nom de Paxlovid, devrait rester efficace contre le variant Omicron.