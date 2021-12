L’expansion du variant Omicron en France semble comme partout ailleurs dans le monde : inévitable. Pour la simple et bonne raison qu’il semble « établi qu’il est encore plus contagieux que le variant Delta », a déclaré Gabriel Attal sur le plateau de Franceinfo ce mardi matin.

Interrogé sur le nombre de cas en France, le porte-parole du gouvernement a déclaré qu’il y avait actuellement « 133 cas détectés ». Ces contaminations ont été identifiées grâce à un « criblage » et près de « 10.000 séquençages » réalisés par semaine, a poursuivi le ministre reconnaissant toutefois qu’il était « certain » qu’il y avait actuellement plus de cas liés à ce nouveau variant sur le sol français.

Lundi, le Conseil scientifique alertait sur le risque d’une sixième vague en lien avec ce nouveau variant qui semble se répandre « extrêmement rapidement » en France.