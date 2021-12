« La fête est finie », chantait Orelsan en 2017. Quatre ans et une pandémie de coronavirus plus tard, c’est le directeur de l’AP-HP Martin Hirsch qui annonce sur RTL ce lundi qu’il n’est « pas la peine d’aller faire la bamba partout » en cette fin d’année, juste avant les fêtes. Si l’annonce fait moins rêver que l’album du rappeur de Caen, l’idée est d’éviter de se contaminer bêtement avant les retrouvailles en famille, dont certains proches particulièrement fragiles.

« Qu’on essaye de préserver (…) le fait qu’on se retrouve en famille parce que ça contribue à se sentir bien dans une période où on en a besoin, OK. Mais en revanche, ce n’est pas la peine d’aller faire la bamba partout. (…) Sinon, on va mettre l’hôpital vraiment en carafe », prévient-il, rappelant que l’hôpital se trouve déjà avec une grande occupation de ses lits, et des soignants éprouvés par deux ans d’épidémie. Chaque nouveau malade évitable est donc bon à prendre.

Face à ce flux de malades du Covid-19, le directeur de l’AP-HP a besoin de nombreux soignants, alors que ceux-ci s’apprêtent à partir dans quelques jours pour Noël. Martin Hirsch a alors proposé à ses troupes de décaler leurs vacances contre rémunération. Pour dix jours décalés lors du précieux Noël, les soignants pourraient toucher jusqu’à 2.000 euros. Plus de 14.000 personnes sont hospitalisées ce lundi en France en raison du coronavirus, un chiffre en hausse de 22 % sur une semaine.