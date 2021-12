Pas de dose de rappel. Pas de pass sanitaire ! Dès ce mercredi, le pass des personnes de plus de 65 ans n’ayant pas reçu leur troisième dose de vaccin anti-Covid ne sera plus valide. Si cette tranche d’âge est éligible depuis le 1er septembre, ce sont en priorité les plus de 80 ans et les résidents d’Ehpad qui ont reçu l’injection supplémentaire. Mais l’emballement de la cinquième vague épidémique de coronavirus a poussé le gouvernement à élargir dès le 29 novembre la campagne de rappel à l’ensemble des personnes de 18 ans et plus, dont le pass sanitaire expirera, pour les majeurs de moins de 65 ans, le 15 janvier.

Une annonce qui a provoqué une ruée sur les rendez-vous vaccinaux d’une population désireuse de se protéger du virus, mais qui souhaite aussi continuer de pouvoir fréquenter librement bars, restaurants, cinémas ou encore Ehpad pour rendre visite à leurs parents-résidents. Résultat : les délais pour obtenir un créneau se sont considérablement allongés, face à une demande qui dépasse le nombre de doses disponibles. Alors, pour assurer prioritairement la protection des plus vulnérables, Jean Castex a annoncé le 6 décembre la possibilité pour les Français âgés de 65 ans et plus de pouvoir obtenir une dose de rappel sans rendez-vous, « quel que soit le centre » dans lequel ils se rendent, à compter du 7 décembre. Une décision motivée par des intentions louables, mais qui a suscité la colère des premiers bénéficiaires, dont beaucoup se sont déplacés pour rien, faute de doses disponibles.

Est-ce votre cas ? Vous avez plus de 65 ans et vous n’arrivez pas à décrocher de rendez-vous pour recevoir votre dose de rappel ? Depuis quand essayez-vous de trouver un créneau ? Etes-vous passé par les sites de réservation sur Internet ? Etes-vous allé directement sur place ? Vous êtes-vous rendu dans un centre de vaccination, en pharmacie ou chez votre médecin traitant (voire les trois) ? Etes-vous dans une grande ou une petite ville ? Redoutez-vous de perdre votre pass sanitaire à cause de cela, et quelles activités cela vous empêcherait-il de faire? Racontez-nous.