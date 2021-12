Ces dernières 24 heures, plus de 56.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été détectés, ce jeudi, et près de 2.500 personnes étaient en soins critiques, un chiffre en légère hausse par rapport à la veille, selon les chiffres de Santé publique France.

Précisément 56.854 nouveaux cas ont été confirmés, selon les chiffres de Santé publique France. Il était à plus de 61.000 mercredi, selon l’agence sanitaire.

Le plan blanc dans six hôpitaux

Jeudi matin, le ministre de la Santé Olivier Véran avançait un chiffre bien plus élevé et un record de contaminations en 24 heures, à 72.000. Un niveau jamais atteint en deux ans de crise sanitaire. Le précédent record, environ 70.000, datait de début novembre 2020. Dans le même temps, la pression hospitalière se poursuit avec un total de 2.461 malades (2.426 mercredi), traités dans les unités de soins critiques qui s’occupent des formes graves de la maladie. En 24 heures, 243 patients ont intégré ces services.

On en comptait 1.007 seulement le 23 novembre, au plus bas avant l’arrivée de la cinquième vague de la pandémie en France. Les hôpitaux soignent désormais 13.363 malades du Covid-19 hospitalisés (+1.250 en 24 heures). Signe de la tension que vivent les hôpitaux, six régions ont déjà réactivé le plan blanc, dont l’Ile-de-France mercredi, permettant notamment de déprogrammer des opérations et de réaffecter des personnels vers les services de soins critiques.

Une dose de rappel pour 12 millions de Français

Les données sur sept jours, qui lissent les variations quotidiennes et donnent une tendance de fond, sont aussi à la hausse. On enregistre jeudi 6.068 hospitalisations sur une semaine. Pour les admissions en soins critiques, les chiffres sont respectivement à 1.405 patients contre 1.381 patients mercredi.

L’épidémie a entraîné la mort de 130 patients à l’hôpital en 24 heures, selon les chiffres de SPF disponibles sur la base de données Géodes. Un total de 120.168 patients sont décédés du Covid-19 depuis le début de l’épidémie. Concernant la vaccination, 52.213.976 personnes ont reçu au moins une injection (77,4 % de la population totale) et 51.133.749 personnes sont entièrement vaccinées (75,8 % de la population totale). Depuis début septembre, 12.985.227 personnes ont reçu une dose de rappel.