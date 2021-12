Trop compliqué, trop cher, trop tard… Ce jeudi, la direction de l’Institut Pasteur de Lille (IPL) a annoncé à ses équipes l’arrêt de l’essai clinique visant à prouver l’efficacité du Clofoctol dans la réduction des formes graves du Covid-19. A nos confrères de La Voix du Nord, Xavier Nassif, directeur de l’Institut, a préféré parler de « changement de stratégie ». Pour Jacques Richir, Président du Conseil d’Administration de l’IPL et médecin, cette « suspension » est une « mauvaise nouvelle ».

La « découverte » du Clofoctol par l’Institut Pasteur de Lille comme médicament contre le coronavirus remonte à fin septembre 2020. Il s’agissait de repositionner ce traitement, déjà sur le marché pour une autre pathologie, afin de lutter contre les formes graves du Covid-19. Restait alors une « formalité » a effectuer sous la forme d’un « essai clinique pour valider définitivement l’activité antivirale de cette molécule », avait confié à l’époque un membre de l’équipe de recherche à 20 Minutes. Rien ne s’est ensuite passé comme prévu.

Des « lenteurs administratives »

« Nous nous sommes heurtés aux lenteurs administratives au moment où nous aurions dû commencer l’essai clinique. Pour bien faire, il aurait fallu lancer cela dans les 6-9 premiers mois de l’épidémie », se souvient Jacques Richir, adjoint au maire de Lille et président du CA de Pasteur Lille. Parmi ces « lenteurs administratives », il y avait eu l’incompréhensible décision de Capnet, comité de pilotage national des essais thérapeutiques, refusant à l’IPL l’autorisation d’accélérer les essais alors même que cette molécule était déjà connue et commercialisée.

Résultat, lorsque Pasteur a enfin pu commencer son essai, désormais labellisé « priorité nationale », les conditions étaient devenues presque impossibles à réunir puisqu’il fallait trouver des volontaires de plus de 50 ans, non vaccinés et testés positifs depuis moins de trois jours. « Au second semestre, c’était encore envisageable, mais plus aujourd’hui », regrette Jacques Richir. Du coup, la décision de stopper l’essai semble logique, seuls 12 volontaires ayant été recrutés sur les 350 nécessaires.

« On le suspend parce que l’on n’exclut pas de le reprendre un jour. Mais c’est effectivement une mauvaise nouvelle », poursuit le président du CA. Néanmoins, selon lui, continuer d’explorer la piste du Clofoctol n’est pas inutile. « Si le Clofoctol est efficace contre ce coronavirus, il peut l’être aussi contre d’autres », assure Jacques Richir. D’autant que la molécule, tombée dans le domaine public, permettrait de développer un traitement à moindre coût.