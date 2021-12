Un variant de plus. Sur son compte Twitter, l’IHU Méditerranée Infection de Marseille, et dirigé par le professeur Didier Raoult, a annoncé avoir détecté un nouveau variant chez des patients atteints du Covid-19 et originaires de Forcalquier​, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ce variant a été rebaptisé par IHU.

Le monde entier a actuellement les yeux braqués sur un autre variant, Omicron, apparu en Afrique australe et qui semble avoir un taux de réinfection plus élevé, mais provoquer des symptômes moins sévères, selon des déclarations de l’Organisation mondiale de la santé.