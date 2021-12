De nouveaux créneaux pour recevoir une troisième dose bientôt ouverts ? Olivier Véran a annoncé jeudi que les pharmaciens « qui le souhaitent » pourront désormais ouvrir leurs officines tous les dimanches sans limitation en décembre et janvier pour vacciner les Français contre le Covid-19. Un arrêté qui vise à « simplifier et amplifier cette campagne de rappel », a assuré le ministre de la Santé, Olivier Véran.

« La France est un des pays au monde qui vaccine le plus en vaccination de rappel au quotidien, hier plus de 650.000 Français ont reçu une injection de rappel », a-t-il déclaré sur France 2 ajoutant qu’il faut « aller plus vite, plus fort, il y a urgence ». « Nous multiplions le nombre de centres qui peuvent vacciner : les libéraux, les pharmaciens, les médecins, kinés, sages-femmes infirmiers qui peuvent vacciner en ville reçoivent cette semaine plus de 4 millions de doses de vaccins à ARN messager », a-t-il dit.

Le plan blanc bientôt national

L’épidémie continue de flamber : la France a enregistré mercredi un nombre record de contaminations comptabilisées en 24 heures, 72.000 selon Olivier Véran. « Nous n’avions pas connu ça depuis le début de la pandémie », a-t-il souligné. Le précédent record, environ 70.000, datait de début novembre 2020.

Le ministre a par ailleurs assuré que le plan blanc dans les hôpitaux « sera d’ailleurs probablement national d’ici à quelques jours puisque chaque région l’une après l’autre (le) déclenche ». Six régions l’ont déjà réactivé, dont l’Ile-de-France, afin de déprogrammer des opérations et de réaffecter des personnels vers les services de soins critiques. "L’épidémie ne touche pas en particulier une région, elle est nationale, tous les territoires sont absolument touchés et il y a désormais un malade qui entre en réanimation toutes les 6 minutes dans notre pays', a ajouté Olivier Véran.

Pas de nouvelles restrictions en vue

Selon le ministre, le pic de contaminations de cette 5e vague pourrait être atteint « d’ici à la fin du mois » si les Français appliquent un « respect strict des gestes barrières » et limitent les rassemblements. « Nous constatons un ralentissement de la croissance épidémique : nous étions à +60 % de cas en une semaine, ensuite +40 %, désormais c’est entre +25 et +30 % », a-t-il dit, en appelant les Français à « multiplier les efforts du quotidien ».

« Nous n’avons pas besoin d’imposer de restrictions, puisque les Français savent comment se prémunir du virus : c’est l’apéritif entre amis qu’on va annuler même si c’est la période de fin d’année, ce sont les apéritifs d’entreprise, ces moments de convivialité, des moments de relâchement, où on enlève le masque trop facilement parce qu’on se sent à l’abri », a ajouté Olivier Véran. Selon lui, le respect de ces mesures a déjà eu un « effet de freinage » qu’il faut « amplifier ».