Rien que sur la journée de lundi, en France, plus de 59.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés par Santé publique France. Ce boom des contaminations entraîne par ricochet une multiplication des cas contacts que la politique gouvernementale encourage à dépister. Résultat, après avoir progressivement baissé, « le nombre de test PCR et antigénique explose en pharmacie », assure Gilles Bonnefond, porte-parole de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (Uspo). « On dépasse les 4 millions par semaine. On n’est pas loin des records », assure-t-il.

A la hausse des contaminations et des cas contacts, s’ajoute la mise en place du nouveau protocole sanitaire à l’école. Celui-ci prévoit qu’au lieu de fermer une classe de primaire lorsqu’un cas de Covid-19 y est détecté, tous les élèves de cette classe se fassent dépister. « Depuis le début de la semaine, je me retrouve avec une vingtaine d’enfants le matin qui attendent devant la pharmacie avec leurs parents pour se faire dépister et savoir s’ils vont en cours ensuite », raconte Pierre-Olivier Variot qui tient une pharmacie près de Dijon. Ce dernier, également président de l’Uspo, estime que ces derniers temps les demandes de tests (chaque acte réalisé est rémunéré 19 euros) ont été multipliées par 2,5.

« Des heures sup à n’en plus finir »

Les officines doivent donc redoubler d’efforts pour gérer cet afflux en plus des autres patients naturellement plus nombreux en cette saison hivernale. « Ça remet un coup de pression, le personnel est fatigué », explique Gilles Bonnefond, qui constate que les pharmacies sont devenues avec la crise sanitaire le pôle de prévention privilégié en ville pour se faire dépister et vacciné. « C’est proche des gens, il n’y a pas besoin de prendre de rendez-vous et c’est tout le temps ouvert », justifie-t-il.

« On fait des heures sup à n’en plus finir. Psychologiquement et moralement c’est dur », lance Pierre-Olivier Variot qui a dû réorganiser le planning de sa pharmacie. « On ne peut pas faire se croiser les gens que l’on teste et ceux que l’on vaccine. Donc on teste le matin, on vaccine entre midi et deux et on reteste l’après-midi ». Mais même ce système ne suffit pas toujours et le pharmacien est parfois obligé de « prioriser les gens avec des symptômes et les cas contacts sur ceux qui viennent pour avoir un pass sanitaire valide ».

Pas de pénurie, mais un problème d’offre

Si l’approvisionnement des tests par les labos est actuellement sous tension, les pharmacies ne rencontrent en revanche pas de difficulté à se procurer des tests auprès des grossistes. « Ils ont du stock, il faut juste anticiper les commandes car ça part très vite », assure Gilles Bonnefond.

Le syndicat réclame en revanche du gouvernement l’autorisation pour pouvoir pratiquer sur les moins de 10 ans des tests par prélèvement nasal plutôt qu’antigénique. Et Gilles Bonnefond d’argumenter : « C’est un dispositif agréé beaucoup moins traumatisant pour les enfants parce que c’est un coton plus épais que l’on enfonce à seulement de deux ou trois centimètres. C’est plus efficace qu’un test salivaire et on a les résultats en trente minutes. »