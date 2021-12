Coronavirus EN DIRECT : Selon une étude, trois doses du vaccin de Pfizer devraient protéger contre le variant Omicron...

8h48 : Macron interrogé sur la fermeture des urgences

« Beaucoup de médecins ont quitté l’hôpital et reviennent travailler comme intérimaires », beaucoup mieux payés. On manque de médecins, on a rouvert des postes mais il faut dix ans pour former un médecin.

Pour faire face à la pénurie entre-temps, « on est en train de s’organiser. C’est un des problèmes les plus importants du pays et d’autres mesures seront prises. On réinvestit dans nos hôpitaux, on a augmenté les salaires. Nous allons apporter des réponses pérennes. On ne laissera pas des déserts médicaux se faire. »