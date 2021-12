Un variant plus contagieux, mais pas plus dangereux, contre lequel les vaccins restent efficaces ? Il est encore trop tôt pour en être certain, mais les premiers éléments semblent indiquer que la planète n’est pas en train de vivre le scénario catastrophe redouté avec Omicron.

« Il n’y a aucune raison de douter » du fait que les vaccins actuels protègent les malades contaminés par Omicron contre les formes sévères du Covid-19, a estimé mardi, Michael Ryan, le responsable des urgences de l’OMS, dans un entretien avec l’AFP.

« Nous avons des vaccins très efficaces qui ont démontré leur pouvoir contre tous les variants jusqu’à présent, en termes de sévérité de la maladie et d’hospitalisation, et il n’y aucune raison de penser que cela ne serait pas le cas » avec Omicron, a expliqué le docteur Ryan, tout en soulignant que l’on en était au tout début des études d’un variant détecté seulement le 24 novembre et qui a depuis été repéré dans une quarantaine de pays.

Des signaux « encourageants », selon le Dr Fauci

Selon Michael Ryan, il n’y a pas non plus d’indications, à ce stade, qu’Omicron provoque des formes plus sévères de Covid-19. Ses propos font échos à ceux du Dr Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire. « Clairement, en Afrique du Sud, Omicron se transmet davantage », commence le Dr Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire, dans une interview à CNN ce dimanche, en se référant à la courbe « verticale » du nombre de nouveaux cas dans ce pays. « Mais jusqu’ici, même s’il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, on ne dirait pas qu’il présente un haut degré de gravité », a-t-il déclaré. « Jusqu’ici, les signaux concernant la gravité sont un peu encourageants », a-t-il répété.

Sur le terrain, plusieurs hôpitaux sud-africains ont indiqués que de nombreux patients positifs au variant Omicron ne semblaient pas présenter des symptômes plus graves. Mais dans un pays très jeune, avec un âge médian de 26,4 ans, il n’est pas exclu que des cas graves émergent dans les prochaines semaines.